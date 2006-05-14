Ван Бастен назвал состав сборной Голландии по футболу

Сегодня, 14 мая, главный тренер сборной Голландии Марко ван Бастен назвал окончательный состав своей сборной на чемпионат мира по футболу, сообщает Рейтер.



Вратари: Эдвин ван дер Сар («Манчестер Юнайтед»), Хенк Тиммер («Алкмаар»), Мартен Стекеленбург («Аякс»).



Защитники: Ян Кромкамп («Ливерпуль»), Халид Булахруз («Гамбург»), Тим де Клер («Алкмаар»), Андре Ойер (ПСВ), Джон Хейтинга («Аякс»), Йорис Матийсен («Алксмаар»), Джованни ван Бронкхорст («Барселона»), Кью Ялайнс («Алкмаар»).



Полузащитники: Хедвиг Мадуро («Аякс»), Филлип Кокю (ПСВ), Уэсли Снеэйдер («Аякс»), Рафаэль ван дер Варт («Гамбург»), Марк ван Боммель («Барселона»), Денни Ландзат («Алкмаар»).

Нападающие: Ян Веннегор оф Хесселинк (ПСВ), Руд ван Нистелрой («Манчестер Юнайтед»), Робин ван Перси («Арсенал»), Райан Бабель («Аякс»), Дирк Куйт («Феенорд»), Арьен Робен («Челси»).