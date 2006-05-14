Определен состав сборной Франции по футболу

Главный тренер сборной Франции Раймон Доменек назвал окончательный состав команды на чемпионат мира по футболу, сообщает Reuters.



Вратари: Фабьен Бартез, Грегори Купе, Микаель Ландро.



Защитники: Эрик Абидаль, Лилиан Тюрам, Жан-Ален Бумсон, Вильям Галлас, Вилли Саньоль, Паскаль Шимбонда, Микаель Сильвестр, Гаель Живе.



Полузащитники: Флоран Малюда, Патрик Вьейра, Клод Макелеле, Зинедин Зидан, Викаш Дорасо, Алью Дьярра.



Нападающие: Тьерри Анри, Джибриль Сиссе, Людовик Жюли, Луи Саа, Давид Трезеге, Франк Рибери, Сильвэн Вильтор.



Первым вратарем команды на чемпионате мира объявлен Фабьен Бартез.