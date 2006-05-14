Зидан: беда «Реала» в большом количестве «звезд»

Зинедин Зидан, объявивший о завершении спортивной карьеры после чемпионата мира по футболу, заявил, деление бывшим президентом Флорентино Пересом игроков в зависимости от их стоимости, нанесло моральный ущерб команде.



Как сообщает Reuters, Зидан сказал, что такие разговоры, что это очень плохо сказывались на «Реале», и что коллекционирование «звезд» принесло некоторые проблемы: «Проблема была в том, что у нас было очень много сильных личностей в раздевалке и это мешало нормальному общению. Мы не разговаривали напрямую друг с другом. Может быть, это трудно уходить не выиграв ничего за последние годы, но для меня лучше было уйти сейчас», передает «Газета.Ru».