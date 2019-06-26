Итальянский клуб подпишет известного украинского футболиста

Евгений Шахов станет игроком Лечче / ФК ПАОК

Дебютант итальянской Серии А Лечче в ближайшее время подпишет контракт с 28-летним украинским полузащитником Евгением Шаховым. Соглашение будет рассчитано на три года.

Отметим, что контракт Шахова с греческим клубом ПАОК истекает в конце июня. Стороны решили не продлевать сотрудничество, а это значит, что украинец перейдет в Лечче на правах свободного агента.

Украинец в прошедшем сезоне выиграл с клубом чемпионат и Кубок Греции, при этом сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Напомним, что в 90-е в составе Лечче уже выступал один украинец - цвета команды защищал форвард донецкого Шахтера Сергей Ателькин.

Недавно Евгения Хачериди также попросили "на выход" из греческого ПАОКа.