Бокс: чемпион WBO Ляхович хочет чемпиона WBA Валуева

Чемпион WBO в супертяжелом весе Сергей Ляхович, завоевавший этот титул в начале прошлого месяца в результате победы над Леймоном Брюстером, подтвердил слова своего менеджера Ивайло Готцева о том, что одним из главных приоритетов для него сейчас является объединительный бой против чемпиона WBA Николая Валуева.



"В данный момент мы оба являемся чемпионами в супертяжелом весе, — сказал Ляхович в интервью сайту Boxingtalk.com. — Я читал, что он хочет объединить титулы, и я хочу того же самого, поэтому с удовольствием встретился бы с ним".



Впрочем, перспектива встречи с Валуевым пока является скорее гипотетической, поскольку переговоры о ней еще не начинались. "Насколько я знаю, у Валуева сейчас намечена защита титула, — отметил Ляхович. — Так что я пока тоже хотел бы защитить свой титул. Мой менеджер говорил о возможном бое в августе. Пока нет перспективы большого боя, я готов встретиться с кем угодно".



Сергей также рассказал, что в прошлом у него уже однажды был запланирован поединок против Валуева, однако он тогда не поехал в Санкт-Петербург, предпочтя улететь в США, где у него также намечался бой.

По словам Сергея Ляховича, после завоевания чемпионского титула его жизнь очень сильно изменилась. "Я теперь постоянно в центре внимания, однако сам я остался прежним. Но моя жизнь изменилась к лучшему, это точно", — рассказал белорусский боксер.



Кроме того, Ляхович подтвердил, что не возражает против матча-реванша с Леймоном Брюстером: "Я публично согласился дать Леймону Брюстеру реванш и не отказываюсь от этого. Как только Леймон выздоровеет, я буду готов к реваншу. В прошлый раз я вышел на ринг после долгого простоя и показал все, на что был способен в таких условиях, но в следующем поединке я буду намного лучше. Я очень активно работаю в зале и жду следующего боя. Надеюсь, что мой следующий выход на ринг произведет на всех очень сильное впечатление", передает слова Ляховича ALLBoxing.ru.