Известный футболист выдворен из сборной за сексуальные домогательства

Амр Варда попал в сексуальный скандал / УЕФА

Полузащитник греческого футбольного клуба ПАОК и сборной Египта Амр Варда отстранен от национальной команды в разгар Кубка африканских наций, сообщает Mundo Deportivo.

Варда был уличен в сексуальных домогательствах женщин в социальной сети. Первой 25-летнего хавбека обвинила модель Мерхан Келлер, заявившая, что Амр присылал ей агрессивные сообщения сексуального характера. Также Келлер сообщила, что футболист присылал ей свои интимные фото. После этого с девушкой связались другие жертвы Варды, с которыми он себя вел аналогичным образом.

В сборной Египта заявили, что ситуация вынудила исключить футболиста из состава команды. В федерации посчитали, что хавбек нарушил дисциплину и оказался не верен команде.

В настоящее время египтяне участвуют в Кубке Африки. В первом матче турнира команда обыграла Зимбабве со счетом 1:0.

Варда выступал за сборную Египта с 2015 года и провел в составе национальной команды 29 матчей, в которых забил один мяч.