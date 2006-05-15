Чемпионом Украины по футболу стал «Шахтер»

В Кривом Роге в «золотом матче» киевскиого «Динамо» и донецкого «Шахтера» определился чемпион Украины по футболу. Второй год подряд им стал «Шахтер», сообщает "Главред".



В основное время команды сыграли вничью. Счет открыл румынский легтонер донетчан Марика. Спустя 20 минут динамовцы отквитали мяч. Этосделал Родольфо. В добавочное время удача была на стороне "Шахтера". После углового, который подавал Фернандиньо, Агахова выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в ворота Шовковского. После этого киевляне достаточно остро атаковали и были близки к тому, чтобы снова сравнять счет. Но безуспешно - 2:1 в пользу "Шахтера".