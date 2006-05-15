Сборная России выиграла чемпионат Европы по футболу

На юношеском чемпионате Европы, проходящем в Люксембурге, состоялся финальный матч. Сборная России в драматичнейшем поединке в серии пенальти обыграла команду Чехии и выиграла этот турнир.



В первом тайме шла равная борьба с обоюдными шансами на успех, но забитых голов не было. В начале второго тайма Горбатенко хорошо поборолся за мяч, который отскочил к Прудникову и тот свой шанс использовал. После этого он же мог удвоить счет, но не забил, выйдя один на один с вратарем. Но кода шли последние секунды основного времени, чехи счет сравняли – Пекхарт забил после подачи углового, передает «Советский Спорт».



В дополнительное время команды обменялись голами – сначала Маринич добил мяч в ворота, после того как Прудников мощно пробил со штрафного, а затем Нечид замкнул навес с фланга. ФиналРоссия –Чехия – 7:5, по пенальти (0:0, 1:1, 1:1), по пенальти - 5:3