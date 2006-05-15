Хоккей. ЧМ-2006. Россия заняла первое место в своей группе

Сборная России провела свой очередной матч на чемпионате мира в Риге. В достаточно нелегкой борьбе россиянам удалось сломить сопротивление команды Швейцарии. Всего же эта победа стала пятой подряд в пяти проведенных матчах на этом чемпионате мира. А благодаря победе словаков над шведами сборная Россия досрочно заняла первое место в группе F.



Квалификационный этап



Группа F

Швейцария – Россия – 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)



Положение команд

1. Россия – 8 очков

2. Швеция - 5

3. Беларусь - 4

4. Швейцария – 4

5. Словакия - 3

6. Украина – 0



Сегодня, 15 мая, пройдут поединки Финляндия - Канада и Швеция – Россия. Завтра состоятся четыре встречи:

Чехия - США

Швейцария - Белоруссия

Латвия - Норвегия

Украина - Словакия