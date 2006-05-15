Хоккей. ЧМ-2006. Россия заняла первое место в своей группе

Сборная России провела свой очередной матч на чемпионате мира в Риге. В достаточно нелегкой борьбе россиянам удалось сломить сопротивление команды Швейцарии. Всего же эта победа стала пятой подряд в пяти проведенных матчах на этом чемпионате мира. А благодаря победе словаков над шведами сборная Россия досрочно заняла первое место в группе F.
Квалификационный этап
Группа F
Швейцария – Россия – 3:6 (0:1, 2:1, 1:4)
Положение команд
1. Россия – 8 очков
2. Швеция - 5
3. Беларусь - 4
4. Швейцария – 4
5. Словакия - 3
6. Украина – 0
Сегодня, 15 мая, пройдут поединки Финляндия - Канада и Швеция – Россия. Завтра состоятся четыре встречи:
Чехия - США
Швейцария - Белоруссия
Латвия - Норвегия
Украина - Словакия