Украинки выиграли неофициальный ЧМ по художественной гимнастике

На турнире во французском Кордей-Эссоне, который называют неофициальным чемпионатом мира по художественной гимнастике, украинки завоевали 11 медалей.



По результатам двух дней украинская сборная второй год подряд выиграла турнир, опередив сборные России и Болгарии более чем на балл, передает Champion. Наталья Годунко стала первой в многоборье. Анна Бессонова заняла третье место. В отдельных видах Бессонова была первой в упражнениях со скакалкой, булавами и лентой. Годунко была второй в упражнении со скакалкой, а во всех других финалах занимала третьи места.