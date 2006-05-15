«Байер» продает Воронина

Леверкузенский «Байер» распадается. После Новотны, который переходит в стамбульский «Фенербахче», Фрица («Вердер»), Бербатова («Тоттенхем»), клуб может покинуть украинец Андрей Воронин.



Об этом собщил коммерческий директор Вольфганг Холцхойзер. По словам представителя «Байера», все зависит от предложения. Кроме того, сам Воронин не против сменить клуб, у которого сейчас серьезные финансовые проблемы. Ориентировочно, трансфер нападающего сборной Украины оценивается в 6 миллионов евро, передает Champion.