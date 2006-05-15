«Ювентус» стал чемпионом Италии

Завершился чемпионат Италии по футболу. Голы Давида Трезеге и заменившего его во втором тайме Алессандро Дель Пьеро принесли Ювентусу 27-ю победу в чемпионате, а вместе с ней и очередной титул чемпионов Италии, передает «Спорт.com.ua».
На нейтральном поле в Бари с традиционным для встреч этих команд счетом 2:0 туринцы переиграли абсолютно немотивированную Реджину. Калабрийские болельщики были лишены столь знаменательного зрелища из-за дисквалификации стадиона «Оресте Граннилло» в Реджо Калабрии после своего, мягко говоря, неспортивного поведения на игре с Мессиной (3:0 в пользу Реджины).
Результаты последнего тура:
Реджина - Ювентус - 0:2 (0:1)
Милан - Рома - 2:1 (1:1)
Кальяри - Интер - 2:2 (2:2)
Кьево - Фиорентина - 0:2 (0:1)
Лацио - Парма - 1:0 (0:0)
Сампдория - Лечче - 1:3 (0:1)
Тревизо - Удинезе - 2:1 (1:1)
Палермо - Мессина - 1:0 (1:0)
Сиена - Ливорно - 0:0
Эмполи - Асколи - 1:2 (1:0)
Турнирное положение:
1.Ювентус – 91 очко
2. Милан - 88.
3. Интер - 76.
4. Фиорентина - 74.
5. Рома - 69.
Бомбардиры:
31 - Тони (Фиорентина, 2 – с пенальти).
23 - Трезеге (Ювентус).
22 - Суасо (Кальяри, 5 – с пенальти).
19 - Лукарелли (Ливорно, 4 – с пенальти), Тавано (Эмполи, 4 – с пенальти), ШЕВЧЕНКО (Милан, 5 – с пенальти).
17 - Джилардино (Милан, 1 – с пенальти).