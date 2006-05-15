«Ювентус» стал чемпионом Италии

Завершился чемпионат Италии по футболу. Голы Давида Трезеге и заменившего его во втором тайме Алессандро Дель Пьеро принесли Ювентусу 27-ю победу в чемпионате, а вместе с ней и очередной титул чемпионов Италии, передает «Спорт.com.ua».



На нейтральном поле в Бари с традиционным для встреч этих команд счетом 2:0 туринцы переиграли абсолютно немотивированную Реджину. Калабрийские болельщики были лишены столь знаменательного зрелища из-за дисквалификации стадиона «Оресте Граннилло» в Реджо Калабрии после своего, мягко говоря, неспортивного поведения на игре с Мессиной (3:0 в пользу Реджины).



Результаты последнего тура:

Реджина - Ювентус - 0:2 (0:1)

Милан - Рома - 2:1 (1:1)

Кальяри - Интер - 2:2 (2:2)

Кьево - Фиорентина - 0:2 (0:1)

Лацио - Парма - 1:0 (0:0)

Сампдория - Лечче - 1:3 (0:1)

Тревизо - Удинезе - 2:1 (1:1)

Палермо - Мессина - 1:0 (1:0)

Сиена - Ливорно - 0:0

Эмполи - Асколи - 1:2 (1:0)



Турнирное положение:

1.Ювентус – 91 очко

2. Милан - 88.

3. Интер - 76.

4. Фиорентина - 74.

5. Рома - 69.



Бомбардиры:

31 - Тони (Фиорентина, 2 – с пенальти).

23 - Трезеге (Ювентус).

22 - Суасо (Кальяри, 5 – с пенальти).

19 - Лукарелли (Ливорно, 4 – с пенальти), Тавано (Эмполи, 4 – с пенальти), ШЕВЧЕНКО (Милан, 5 – с пенальти).

17 - Джилардино (Милан, 1 – с пенальти).