Петрова выиграла теннисный турнир в Берлине

Надежда Петрова выиграла престижный теннисный турнир в Берлине. В финале она одолела бельгийскую спортсменку Жюстин Энен-Арденн. Рейтинг WTA на сегодня выглядит следующим образом:



1 (1*). Моресмо (Франция) - 3272

2 (2). Клийстерс (Бельгия) - 3048

3 (4). ПЕТРОВА (Россия) - 2620

4 (3). ШАРАПОВА (Россия) - 2543

5 (7). Энин-Арденн (Бельгия) - 2408

6 (5). Пьерс (Франция) - 2302

7 (6). Дэвенпорт (США) - 2254

8 (9). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 1964

9 (8). Шнидер (Швейцария) - 1753

10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1157...

13 (13). МЫСКИНА (Россия) - 1268...

17 (17). ЛИХОВЦЕВА (Россия) - 945...

19 (19). САФИНА (Россия) - 914...

* - место в предыдущем рейтинге