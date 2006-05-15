Петрова выиграла теннисный турнир в Берлине

Надежда Петрова выиграла престижный теннисный турнир в Берлине. В финале она одолела бельгийскую спортсменку Жюстин Энен-Арденн. Рейтинг WTA на сегодня выглядит следующим образом:
1 (1*). Моресмо (Франция) - 3272
2 (2). Клийстерс (Бельгия) - 3048
3 (4). ПЕТРОВА (Россия) - 2620
4 (3). ШАРАПОВА (Россия) - 2543
5 (7). Энин-Арденн (Бельгия) - 2408
6 (5). Пьерс (Франция) - 2302
7 (6). Дэвенпорт (США) - 2254
8 (9). ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) - 1964
9 (8). Шнидер (Швейцария) - 1753
10 (10). КУЗНЕЦОВА (Россия) - 1157...
13 (13). МЫСКИНА (Россия) - 1268...
17 (17). ЛИХОВЦЕВА (Россия) - 945...
19 (19). САФИНА (Россия) - 914...
* - место в предыдущем рейтинге