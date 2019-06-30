Жена известного украинского футболиста засветила прелести на отдыхе

Анна и Артем Кравец / Инстаграм

Футболист турецкого Кайсериспора и сборной Украины Артем Кравец может похвастаться не только футбольными успехами, но и семейными. 30-летний нападающий находится в счастливом браке с жгучей брюнеткой Анной.

Анна подарила Артему двух сыновей – Ивана и Влада. Пополнение в семье случилось осенью 2017-го года.

Анна любит выставлять в Сети знойные фото. На этот раз, она снова порадовала своих фолловеров в Инстаграм горячими фото с отдыха на Мальдивах.

Главред сделал вам подборку самых жарких фото Анны.

"Идеальная просто", "Красавица", "Невероятная красотка", – комментируют подписчики. Судите сами...

Анна и Артем Кравец / Инстаграм

Анна Кравец / Инстаграм

Анна Кравец / Инстаграм

Анна Кравец / Инстаграм

Анна Кравец / Инстаграм

Напомним, что жена футболиста Селтика Марьяна Шведа свела с ума британцев своей сексуальностью.