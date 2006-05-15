«Козачка» - чемпион Украины по баскетболу

Баскетболистки запорожской «Козачки» в седьмой раз завоевали титул чемпионок Украины. Причем, шестой раз подряд.



В нынешнем сезоне в финале «козачки» сошлись со спортсменками днепропетровского «Днепра». В третьей игре финала плей-офф запорожчанки оболели соперниц со счетом 69:64 и выиграли серию 2:1. Уже в ходе финала плей-офф в «Днепре» произошла смена тренера. Накануне второй игры от руководства командой был отстранен Сергей Безденежных. Ему на смену из мужского «Днепра» пришел Кирилл Большаков, передает Champion.



Бронзовым призером сезона 2005-2006 стал киевский «ТИМ-Скиф».