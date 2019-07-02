Супруга экс-футболиста Динамо показала роскошное тело

Ирина Морозюк зажигает / Инстаграм

Супруга футболиста турецкого Ризеспора Николая Морозюка продолжает будоражить Сеть.

Роскошная блондинка не перестает радовать подписчиков своего Instagram новыми фото. На этот раз Ирина опубликовала очередное откровенное фото.

Главред сделал вам подборку самых ярких фото Ирины Морозюк. Как видите, Ирина действительно шикарна, и Николаю Морозюку можно слегка позавидовать.

Ирина Морозюк / Инстаграм

Ирина Морозюк / Инстаграм

Ирина Морозюк / Инстаграм

Ирина Морозюк / Инстаграм

Ирина Морозюк / Инстаграм

Напомним, ранее Ирина Морозюк неоднократно выставляла свои эротические фото в сети. Кроме того, Ирина показала, как "зажигает" в кровати.