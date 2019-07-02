Супруга экс-футболиста Динамо показала роскошное тело

Ирина Морозюк радует своих поклонников горячими фото.
Супруга футболиста турецкого Ризеспора Николая Морозюка продолжает будоражить Сеть.
Роскошная блондинка не перестает радовать подписчиков своего Instagram новыми фото. На этот раз Ирина опубликовала очередное откровенное фото.
Решила написать немного о том недавнем видео с примерочной , которое попало в сеть. Хотя и было немного слов написано в сторис , но к большому сожалению на планете много недалёких ( что приходится мне сейчас тратить время и писать подробнее! Люди , которые думают , что я себе решила выложить голые сиськи в сторис , вот скажите , вы реально дебилы ? Неее.. разное может быть , просто напиши : "Ир, как ты могла ?!" а потом добавь "p.s. я дебил !"И все ?? у меня вопросов не будет. Это видео было несколько минут ! Я не знаю ?? я не контролировала этот процесс .. это я уже узнавала у очевидцев .. даже если минуты 2 , то это минимум 200-300 просмотров. Но , конечно , нашлись те , которые сделали запись с экрана .. и началась атака .. с телефона на телефон ! Ну я понимала , что так будет , потому что , ещё бы ! Такой вид , многие и за всю жизнь не увидят ! Но больше всего меня удивляют взрослые люди , которые задают вопросы : Ира , не перегибаешь ли ты?" или те , тупые бабы , которые начали это бросать мужу моему ??? Со словами : " что это ? На вас же дети смотрят ?" И у меня сразу ряд вопросоответов ☝??первое : Мать , надо контролировать контент за которым следит твой ребёнок , второе: а если твой ребёнок пользуется смартфоном и умеет делать запись экрана , то он уже не ребёнок ! Почему все дуры такие женщины ??♀️ И ещё немного о моих фотографиях ☝?? почему столько хайпа и удивления ? Да у каждой второй девушки и в том числе жен футболистов есть дофига фото и в купальниках и в белье и в коротких платьях и в майках и т.д , НО ☝? почему то ко мне особое внимание??♀️ почему ? Может мне в промежутках надо выкладывать видео где я котлеты делаю ? ? чтобы , так сказать , смягчить контент? ???♀️ Короче , мой вам совет : яжематерям советую сразу меня заблочить , чтобы ваши дети не смотрели☝?? Ревнивым женам - блокируйте на телефонах своих мужиков , ну а дебилам советую .... да какая разница ? Вы и так не въедите ???
Главред сделал вам подборку самых ярких фото Ирины Морозюк. Как видите, Ирина действительно шикарна, и Николаю Морозюку можно слегка позавидовать.
Напомним, ранее Ирина Морозюк неоднократно выставляла свои эротические фото в сети. Кроме того, Ирина показала, как "зажигает" в кровати.