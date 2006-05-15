Поветкина будет готовить тренер Владимира Кличко

Как сообщает официальный сайт ФПБР, менеджер золотого медалиста Олимпиады в Афинах, ныне выступающего на профессиональном ринге, Александра Поветкина Владимир Хрюнов провел предварительные переговоры с известным тренером Эмануэлем Стюардом о его участии в подготовке своего подопечного.



По словам Владимира Хрюнова Стюард очень заинтересовался возможностью работы с Поветкиным, так как считает его талантливым и перспективным бойцом. Напомним, что Стюард в свое время работал с бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Ленноксом Льюсом, а на данный момент тренирует чемпиона IBF украинца Владимира Кличко, сообщает ALLBoxing.ru.