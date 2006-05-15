Шарапова отказалась от 1 млн. долларов из-за травмы

За день до начала представительного теннисного турнира в Риме, призовой фонд которого составляет 1 млн. 340 тыс. долларов, стало известно о том, что в нем не примут участия две спортсменки из первой пятерки, сообщает «РИА«Новости».



Первая ракетка мира и двукратная победительница этих соревнований Амели Моресмо не сможет принять участие из-за простуды. Россиянка Мария Шарапова, опустившаяся на четвертую строчку в рейтинге ВТА, не сможет выступить на кортах Рима из-за травмы лодыжки правой ноги, полученной в конце апреля в Лос-Анджелесе на тренировке.



Таким образом, в основной сетке соревнований в Риме место Амели Моресмо займет японка Аи Сугияма, получившая 18-й номер посева, а вместо Шараповой будет играть француженка Натали Деши, получившая 17-й номер.