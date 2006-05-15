Чащина не будет тренером из жалости к гимнасткам

Серебряный призер Олимпийских Игр в Афинах-2004 Ирина Чащина не собирается следовать примеру многих гимнасток - становиться тренером. В этом она сама призналась агентству "Весь спорт".



"Тренерская карьера точно не для меня! - воскликнула Ирина Чащина. - И я не представляю себя в роли тренера. Многие гимнастки мечтают об этом, но только не я. Работать тренером - значит заставлять маленькую девочку что-то делать сквозь боль. Все равно любой спорт - это преодоление себя. Я не могу заставлять. Мне интереснее разбираться в психологии ребенка. Вот я вхожу в зал, вижу плачущую юную гимнастку и просто не могу не подойти к ней и выяснить, в чем дело, пожалеть ее".



В знаменитом московском Центре олимпийской подготовки, который возглавляет Ирина Винера, сейчас тренерами работают многократная чемпионка Европы и мира Амина Зарипова, олимпийские чемпионки в групповых упражнениях Наталья Лаврова и Елена Шаламова и другие гимнастки, передает «Газета.Ru».