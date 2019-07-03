"Геть Башенка": активисты проведут акцию в поддержку оскорбленной спортсменки

Анна Соловей / НОК

4 июля с 8:40 до 9:20 активисты под стенами Министерства молодежи и спорта проведут акцию "Геть Башенка" в поддержку чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей.

"Хватит терпеть свинство президента Федерации велосипедного спорта Украины Александра Башенко. Его поступок в отношении победительницы Европейских игр Анны Соловей является позорным и недопустимым.

Мы, велоактивисты и обычные граждане, под стенами Министерства молодежи и спорта Украины будем требовать официальных извинений Башенко перед Анной Соловей, а также его отставки с поста председателя Федерации велосипедному спорту Украины.

Призываем всех поддержать акцию: спортсменов, велосипедистов, велообщество, общественных активистов, СМИ, присоединяйтесь.

Вместе будем требовать справедливости. Башенко должен ответить за свои действия", - гласит пост активистов в Социальной сети.

На защиту Соловей выйдут активисты / Скриншот

Напомним, что скандал со спортсменкой Соловей и чиновником Башенко набирает обороты. Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает Соловей и она не будет исключена из сборной Украины.