«Спартак» и ЦСКА борятся за бразильца Альваро

Бразилец Альваро, центральный защитник испанской «Сарагосы», попал в круг интересов российских клубов ЦСКА и «Спартак», а также английских «Тоттенхэма» и «Болтона», сообщает испанская газета «Эль периодико де Арагон».



По сведениям издания, контракт Альваро, который выступает за «Сарагосу» с 2003 года, заканчивается в 2007 году и если он не будет продлен нынешним летом, Альваро наверняка покинет клуб.



27-летний (по другим данным, 28-летний) Альваро Луиш Майор де Аквино начинал карьеру в «Сан-Паулу», затем поиграл в бразильских же «Америке» и «Гойясе», после чего перешел в испанский «Лас-Пальмас». Попав в 2003-м году в «Сарагосу», он выиграл в ее составе Кубок и Суперкубок Испании-2004, а в нынешнем сезоне занял 11-е место, передает «Советский Спорт».