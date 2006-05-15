Лига чемпионов: матч «Арсенал»-«Барселона» проведет норвежец Хауге

Главным арбитром финального матча Лиги чемпионов между английским «Арсеналом» и испанской «Барселоной» назначен 40-летний норвежский судья Терье Хауге, сообщает официальный сайт УЕФА.



В этом розыгрыше Лиги чемпионов Хауге уже обслуживал матч с участием «Барселоны» в 1/8 финала против лондонского «Челси» (2:1), а также четвертьфинальную встречу между «Миланом» и «Лионом» (3:1).

Терье Хауге запомнился по ЧЕ-2004, где он обслуживал матч между сборной России и Португалии, в котором он удалил вратаря россиян Сергея Овчинникова за фол последней надежды, передает «Советский Спорт».