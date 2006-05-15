Блохин уже знает состав сборной Украины на ЧМ

Олег Блохин сегодня огласит состав украинской сборной по футболу на чемпионат мира в Германии. Возможно, что он сделал бы это и раньше, если бы не «золотой» матч, сообщает сайт «Динамо»(Киев).



«В понедельник с утра мы соберемся и, возможно, уже до полудня окончательно определим состав. Не исключено, что в обсуждении примет участие и президент ФФУ Григорий Суркис, - сказал ассистент Олега Блохина Олег Кузнецов. – В принципе, список уже есть. Остаются только некоторые вопросы. Это касается включения игроков молодежной сборной».