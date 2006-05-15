Теннис: 19-летний Надаль бьет все рекорды

Рафаэль Надаль выиграл теннисный турнир Masters в Риме, победив в финале своего главного соперника - первую ракетку мира Роджера Федерера. Встреча продолжалась более пяти часов и завершилась победой молодого испанца со счетом 6:7,7:6,6:4,2:6,7:6. Причем по ходу матча Надалю удалось отыграть два матч-пойнта.



Это вторая подряд победа чемпиона "Ролан Гаррос" прошлого года на грунтовых кортах серии Masters. Он переиграл Федерера и в финале предыдущего турнира в Монте-Карло. Теперь перевес Надаля над швейцерцем по очным встречам еще более значителен – из шести матчей с первой ракеткой мира он выиграл пять.



Но все же главным итогом этого матча стало повторение казавшегося вечным рекорд аргентинца Гильермо Виласа – 53 победы подряд на грунтовом покрытии, установленного в 1977 году. Причем 19-летний Надаль имеет отличные шансы его превзойти, вписав свое имя в историю тенниса.



Надаль начал свою суперсерию в прошлом году в Монте-Карло и к настоящему моменту выиграл уже девять турниров подряд. Этот титул стал уже 16-м в недолгой карьере испанца. По этому показателю он сравнялся с Бьорном Боргом – они оба выиграли по 16 турниров, будучи тинейджерами, передает NEWSru.com.