Формула-1: «Феррари» определяется с пилотами

Босс «Феррари» Жан Тодт заявил, что его команда определится с именами пилотов на 2007 год на Гран-при в Монце, который состоится 10 сентября, сообщает «F1news». Видимо, к этому времени Михаэль Шумахер уже примет решение, хотя еще в пятницу он говорил о том, что команда готова ждать его решения до конца сезона.



Жан Тодт: «Меня раздражают постоянные слухи вокруг «Феррари», уверяю вас, стоит нам сделать заявление о составе пилотов на следующий сезон, как тут же найдется новая тема для разговоров. Сейчас наши пилоты выглядят сбалансированной парой, посмотрите на фотографию подиума в Нюрбургринге, чтобы еще раз в этом убедиться. Я хочу остановить слухи, пусть оба наших пилота получают удовольствие от гонок, а к кадровому вопросу мы вернемся в Монце, именно там команда сделает соответствующее заявление. Надеюсь, Михаэль к этому времени определится», передает «Советский Спорт».



Напомним, что 37-летний Шумахер выступает за «Феррари» с 1996 года, а в нынешнем сезоне его партнером является 25-летний бразильский пилот Фелиппе Масса.