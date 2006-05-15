Объявлен состав сборной Чехии на ЧМ по футболу

Сегодня, 15 мая, главный тренер сборной Чехии по футболу Карел Брюкнер объявил состав на ЧМ-2006, сообщает «Рейтер». В этом составе лишь один представитель чешского чемпионата.



Состав сборной Чехии



Защитники: Зденек Грыгера («Аякс», Голландия), Марек Янкуловски («Милан», Италия), Мартин Иранек («Спартак» М, Россия), Радослав Ковач («Спартак» М, Россия), Павел Мареш («Зенит», Россия), Давид Розеналь («Пари Сен-Жермен», Франция), Томаш Уйфалуши («Фиорентина», Италия).



Полузащитники: Томаш Галашек («Аякс», Голландия), Давид Яролим («Гамбург», Германия), Павел Недвед («Ювентус», Италия), Ярослав Плашил («Монако», Франция), Карел Поборски («Ческе-Будейовице»), Ян Полак («Нюрнберг», Германия), Томаш Росицки («Боруссия» Д, Германия), Владимир Шмицер («Бордо», Франция).



Нападающие: Милан Барош («Астон Вилла», Англия), Марек Хайнц («Галатасарай», Турция), Ян Коллер («Боруссия» Д, Германия), Вратислав Локвенц («Ред Булл», Австрия), Иржи Штайнер («Ганновер-96», Германия).