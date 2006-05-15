Блохин огласил состав сборной Украины по футболу на ЧМ

Сегодня главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин направил в ФИФА список 23 игроков, которые примут участие в финале чемпионата мира-2006 в Германии.

Состав сборной Украины



Вратари: Александр Шовковский («Динамо» Киев), Богдан Шуст («Шахтер» Донецк), Андрей Пятов («Ворскла» Полтава)



Защитники: Андрей Несмачный, Сергей Федоров, Владислав Ващук (все - «Динамо» Киев), Владимир Езерский, Андрей Русол (оба – «Днепр» Днепропетровск), Дмитрий Чигринский («Шахтер» Донецк), Вячеслав Свидерский («Арсенал» Киев)



Полузащитники: Анатолий Тимощук («Шахтер» Донецк), Олег Шелаев, Сергей Назаренко (оба – «Днепр» Днепропетровск), Олег Гусев, Сергей Ребров, Руслан Ротань (все – «Динамо» Киев), Андрей Гусин («Крылья Советов» Самара, Россия), Максим Калиниченко («Спартак» Москва)



Нападающие: Андрей Шевченко («Милан» Италия), Андрей Воронин («Байер» Ливеркузен, Германия), Артем Милевский («Динамо» Киев), Андрей Воробей, Алексей Билык (оба – «Шахтер» Донецк)