Сексуальная спортсменка показала шикарное тело

Пейдж Спиранак / Инстаграм

Американская гольфистка Пейдж Спиранак на своей странице в Instagram постоянно радует подписчиков откровенными снимками.

Соблазнительная блондинка часто производит фурор на снимках с минимумом одежды.

Накануне Пейдж снова взорвала сеть своим пикантным фото. Девушка подобрала верхнюю часть не по размеру и засветила грудь.

Из-за откровенных нарядов Пейдж профессиональная ассоциация женского гольфа недавно приняла закон, запрещающий выступать в одежде с глубоким декольте. Впрочем, Спиранак уже выступила с заявлением в защиту прав женщин и свободы выбора одежды.

Главред подготовил вам подборку знойных фото сексуальной спортсменки.

Пейдж Спиранак / Инстаграм

Пейдж Спиранак / Инстаграм

Пейдж Спиранак / Инстаграм

Пейдж Спиранак / Инстаграм

Пейдж Спиранак / Инстаграм

Пейдж Спиранак / Инстаграм

Напомним, недавно известная биатлонистка Доротея Вирер показала свое шикарное тело.