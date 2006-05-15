Ющенко и Качиньскому предлагают заняться футболом

Министр по делам семьи, молодежи и спорта Украины Юрий Павленко предложил Президентам Украины и Польши Виктору Ющенко и Леху Качиньскому представить свои страны на заключительной презентации на право проведения финальной части чемпионата Европы по футболу-2012, которая состоится 7 декабря в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии.



Такое предложение министр высказал во время украинско-польских переговоров в расширенном составе под председательством президентов Украины и Польши, сообщает в субботу пресс-служба главы украинского государства.



В свою очередь, президенты отметили важность для Украины и Польши победы в тендере на право проведения финала чемпионата "Евро-2012".



В.Ющенко и Л.Качиньский также отметили, что они как главы государств будут делать все, чтобы Украина и Польша могли достойно принять чемпионат в случае победы на тендере. Президенты заявили, что обе страны гарантируют проведение этого мероприятия в соответствии со всеми требованиям УЕФА. Речь идет о надлежащем развитии спортивной инфраструктуры, в частности современных стадионов, а также гостиниц и дорог.



Как известно, Украина и Польша подали совместную заявку на участие в тендере на право проведения финала чемпионата Европы по футболу в 2012 году.



31 мая в Швейцарии в штаб-квартире УЕФА заявку двух стран официально представят министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Ю.Павленко, министр спорта Польши Томаш Липец, президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис, президент Польской ассоциации футбола Михал Листкевич, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка и президент Польского олимпийского комитета Петр Нуровский.



На сегодня Украина и Польша имеют двух соперников. Речь идет о заявке Италии и совместной заявке Венгрии и Хорватии, сообщает ФФУ.