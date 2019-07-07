Джонс защитил чемпионский титул

Джон Джонс - Тиаго Сантос / ringside24.com

В ночь с 6 на 7 июля на арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 239. В главном бою вечера сошлись американский чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (24–1, 1 NC) и претендент на его пояс, второй номер рейтинга бразилец Тиаго Сантос (21–6).

Встреча продлилась все 5 раундов и закончилась победой Джонса раздельным решением судей со счетом: 47-48, 48-47, 48-47.

В другом титульном поединке Аманда Нуньес одержала победу техническим нокаутом в первом раунде над Холли Холм. В основном карде американец Хорхе Масвидаль установил рекорд UFC, отправив соотечественника Бена Аскрена в нокаут уже на 5-й секунде первого раунда.