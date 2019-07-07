Бразилия - Перу - 1:0: текстовая трансляция финального матча Кубка Америки, все подробности (обновляется)

Бразилия - Перу / Прогнозист

В воскресенье, 7 июля, в финале Кубка Америки-2019 сборная Бразилии сразится с командой Перу.

Стоит напомнить турнирный путь сегодняшних соперников. Бразилия, выиграла группу, затем поочередно одолела Аргентину и Парагвай. Стоит отметить, что перуанцы играли в одной группе с бразильцами, и в заключительном туре умудрились проиграть Селесао со счетом 5:0, но это фиаско не помешало им выйти из группы с третьего места. На пути к финалу Перу оказалось сильнее Уругвая и Чили.

25 минута - С выгодной позиции бил Коутиньо - мяч пролетел рядом со штангой.

24 минута - Бразилия контролирует матч и пытается прессинговать

22 минута - Габриэл Жезус получил мяч в штрафной, но не смог точно пробить по цели.

20 минута - Дани Алвес попытался забросить мяч в штрафную, но защитник выбил подальше.

19 минута - Коутиньо сфолил в атаке. Рефери останавливает игру.

15 минута - Габриэл Жезус сделал идеальный пас на Эвертона, а он нанес удар низом в угол ворот - 1:0.

13 минута - Пытался комбинировать Жезус, но защитники четко разобрались в ситуации и выбыли мяч подальше.

12 минута - Йосимар Йотун фолит в попытке отобрать мяч. Бразилия получает право на штрафной.

11 минута - Дани Алвес делает передачу, но его партнер - Роберто Фирмино не сумел дотянуться до нее. Мяч вышел за боковую линию.

9 минута - Габриэл Жезус пытался переиграть оппонента, но нарушил правила - фол.

6 минута - Ренато Тапия обработал мяч, и нанес удар с дальней дистанции - мяч прошел мимо ворот

4 минута - Герреро прорывался к воротам, но был остановлен защитником. штрафной.

3 минута - Кристиан Куэва бьет по воротам со штрафного со средней дистанции. Мяч после его удара пролетел рядом с левой штангой.

2 минута - Фелипе Коутиньо грубо сыграл, и рефери остановил матч. Перу получает право на штрафной удар.

1 минута - Перу начало игру с центра поля.

23.00 - Арбитр дает стартовый свисток. Финальный матч Кубка Америки начался.

22.15 - Стали известны стартовые составы команд на финальный поединок Кубка Америки-2019.

Бразилия: Алиссон, Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Алекс Сандро, Артур, Каземиро, Жезус, Коутиньо, Эвертон, Фирмино. Запасные: Эдерсон, Кассио, Миранда, Филипе Луис, Фагнер, Милитао, Фернандиньо, Аллан, Пакета, Ришарлисон, Нерес

Перу: Гальесе, Адвинкула, Абрам, Самбрано, Трауко, Тапиа, Йотун, Каррильо, Куэва, Флорес, Геррейро. Запасные: Каседа, Альварес, Корсо, Араухо, Кальенс, Сантамария, Бальон, Поло, Гонсалес, Претель, Руидиас.

22.05 - Идут последние тренерские установки. Футболисты ушли в раздевалки. До игры меньше часа!

Болельщики сборной Перу / КОНМЕБОЛ

21.35 - На передматчевую разминку вышла сборная Перу.

21.30 - Сборная Бразилии вышла на передматчевую тренировку. На лицах многих игроков Селесао улыбки, они шутят.

21.10 - Сборные выехали в направление главной спортивной арены Мараканы.

20.30 - Сборные готовятся к выезду на матч. Согласно регламенту соревнований участники матча должны прибыть на стадион не позднее, чем за час до игры. Футболисты начинают грузить свои вещи в автобусы. Видно, что бразильцы пребывают в отличном психологическом состоянии. Футболисты Перу выглядят задумчиво, и слегка напряженно.

20.05 - Инспектор матча и судьи довольны состоянием газона Мараканы. Нас ждет интересный и захватывающий финал.

До матча осталось больше трех часов / КОНМЕБОЛ

19.30 - Судейская бригада во главе с чилийцем Роберто Тобар заехала на Маракану. Напомним, что его помощниками будут соотечественники Кристиан Шиманн и Клаудио Риос. Четвертым судьей стал венесуэлец Алексис Эррера.

Ответственным за VAR назначен еще один представитель Чили Хулио Баскуньян.

Маракана в ожидании финала / КОНМЕБОЛ

18.55 - Стали известны ориентировочные составы сегодняшнего финала.

Бразилия: Алисон, Алвес, Силва, Маркиньос, Сандро, Артур, Каземиро, Жезус, Коутиньо, Эвертон, Фирмино

Перу: Гальесе, Адвинкула, Самбрано, Трауко, Абрам, Тапиа, Йотун, Каррильо, Флорес, Куэва, Геррейро.

18.30 - Вокруг главного стадиона финального матча Мараканы выставили усиленные отряды охраны. Болельщиков тщательно проверяют, чтобы никакие запрещенные предметы не попали на стадион.

17.55 - Инспектора КОНМЕБОЛ заехали на Маракану. Сейчас будут проверять готовность стадиона к финальному матчу.

17.15 - Накануне матча бразильская пресса вспомнила, что после триумфа на Кубке Америки в 2007-м году пентакампеоны никак не могли добраться до финальной стадии турнира. Дважды сборная Бразилии заканчивала свой путь в четвертьфинале, а в 2016-м их ждал полный провал, поскольку бразильцы не сумели преодолеть групповой этап. Главными обидчиками Селесао тогда стала именно сборная Перу, которая в последнем туре с минимальным счетом обыграла грозных соперников и оставила их на третьем месте группы.

Болельщики Перу гуляют по улицам Рио / КОНМЕБОЛ

Накануне матча у фанатов Бразилии праздничное настроение / КОНМЕБОЛ

16.45 - Наставник перуанцев Рикардо Гарека вместе с тренерами сборной вышли на прогулку и сразу были атакованы журналистами. В комментариях он был краток - "Сделаем все, чтобы победить и снова вписать свое имя в историю".

16.15 - Стало известно, кто пропустит финальный матч. Бразилии в финале не сможет помочь Виллиан, который получил повреждение в матче с Аргентиной. Тренерский штаб Перу не сможет рассчитывать на Джефферсона Фарфана.

15.30 - Национальная сборная Перу ездила на тренировку на Маракану. Почти двухчасовое занятие и команда вернулась в свою гостинницу.

14.20 - В центре Рио-де-Жанейро, где сегодня пройдет финал, чувствуется праздничная атмосфера. Болельщики Селесао гуляют по городу, поют гимн, скандируют фамилии лидеров. Болельщики сборной Перу в основном сосредоточились в районе фан-зоны на стадионе Маракана.

Что говорят тренера

Наставник сборной Бразилии Тите не думает, что финальный матч будет легкой прогулкой для его подопечных.

"Победа над Перу, счетом 5:0, в третьем туре группового раунда - одна из наших лучших игр на турнире. Если поле в хорошем состоянии, это помогает. У нас в среднем 600 передач за матч, но не получается много забивать. В том матче мы смогли повысить эффективность. Касательно финала, то не думаю, что он будет развиваться по тому же сценарию. Уверен, что нас ждет тяжелая игра, и мы обязаны внимательно сыграть, чтобы не было неприятностей. Верю в свою команду, и надеюсь нам ничего не помешает выиграть турнир", - сказал накануне матча журналистам Тите.

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека надеется, что его сборной удастся завоевать Кубок Америки.

"Мы поставили цель выйти в финал и добились ее. Мы сфокусированы на финальном матче, и проанализировали наш предыдущий матч с бразильцами. Выводы сделаны. Уверяю, что подобного не повторится. Просим болельщиков оказать нам поддержку. Верьте в команду, игроки оставят все силы на поле ради того, чтобы нам удалось вас порадовать и выиграть Кубок Америки", - сказал журналистам Рикардо Гарека.

Бразилия в матче группового турнира разгромила Перу / КОНМЕБОЛ

Бразилия - Перу: где смотреть

Украинские болельщики могут посмотреть финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу в прямом эфире канала Футбол 1 в 23.00. Также игру будет транслировать российский канал Матч ТВ.

Также посмотреть финальный матч можно по подписке на Oll.tv и Воля.

Кроме того, Главред будет вести текстовую трансляцию матча в этой новости.