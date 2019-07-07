Бразилия - Перу: текстовая трансляция финального матча Кубка Америки, все подробности (обновляется)

7 июля 2019, 13:46

Финал Кубка Америки 2019 начнется 7 июля в 23.00.

Бразилия - Перу
Бразилия - Перу / Прогнозист

В воскресенье, 7 июля, в финале Кубка Америки-2019 сборная Бразилии сразится с командой Перу.  

Стоит напомнить турнирный путь сегодняшних соперников. Бразилия, выиграла группу, затем поочередно одолела Аргентину и Парагвай. Стоит отметить, что перуанцы играли в одной группе с бразильцами, и в заключительном туре умудрились проиграть Селесао со счетом 5:0, но это фиаско не помешало им выйти из группы с третьего места. На пути к финалу Перу оказалось сильнее Уругвая и Чили.

Что говорят тренера

Наставник сборной Бразилии Тите не думает, что финальный матч будет легкой прогулкой для его подопечных.

"Победа над Перу, счетом 5:0, в третьем туре группового раунда - одна из наших лучших игр на турнире. Если поле в хорошем состоянии, это помогает. У нас в среднем 600 передач за матч, но не получается много забивать. В том матче мы смогли повысить эффективность. Касательно финала, то не думаю, что он будет развиваться по тому же сценарию. Уверен, что нас ждет тяжелая игра, и мы обязаны внимательно сыграть, чтобы не было неприятностей. Верю в свою команду, и надеюсь нам ничего не помешает выиграть турнир", - сказал накануне матча журналистам Тите.

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека надеется, что его сборной удастся завоевать Кубок Америки.

"Мы поставили цель выйти в финал и добились ее. Мы сфокусированы на финальном матче, и проанализировали наш предыдущий матч с бразильцами. Выводы сделаны. Уверяю, что подобного не повторится. Просим болельщиков оказать нам поддержку. Верьте в команду, игроки оставят все силы на поле ради того, чтобы нам удалось вас порадовать и выиграть Кубок Америки", - сказал журналистам Рикардо Гарека.

Бразилия в матче группового турнира разгромила Перу
Бразилия в матче группового турнира разгромила Перу / КОНМЕБОЛ

Бразилия - Перу: где смотреть

Украинские болельщики могут посмотреть финальный матч Кубка Америки между Бразилией и Перу в прямом эфире канала Футбол 1 в 23.00. Также игру будет транслировать российский канал Матч ТВ.

Также посмотреть финальный матч можно по подписке на Oll.tv и Воля. 

Кроме того, Главред будет вести текстовую трансляцию матча в этой новости.

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