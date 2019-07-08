Пикантный конфуз: На Универсиаде у прыгуньи в воду из купальника "вылетела" грудь - видео

Долорес Монроз / скриншот из видео

Известная мексиканская спортсменка Долорес Эрнандес Монроз, специализирующаяся на прыжках в воду, угодила в конфузную ситуацию с эротическим оттенком во время соревнований на летней Универсиаде-2019 в Неаполе (Италия).

Девушка исполнила прыжок, однако уже в бассейне у нее из купальника выпала грудь. Естетственно, что этот пикантный момент был запечатлен телекамерами и пошел в трансляцию. Тем не менее, эротический курьез не помешал Эрнандес добиться второго результата в финале (302,15) и получить серебряную медаль.



Напомним, ранее аналогичный конфуз (с выпадением груди) случался с российскими фигуристками - Оксаной Домниной и Екатериной Рублевой.