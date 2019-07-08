Скандал в НХЛ: Полиция задержала за драку двух известных спортсменов

Двух американских хоккеистов задержали за драку / New York Post

Нападающий Колорадо Эй Джей Грир и форвард Коламбуса Сонни Милано задержаны полицией за драку у ночного клуба в Манхэттене, сообщает New York Post.

В субботу вечером форварды отправились в ночной клуб 1 Oak на Манхэттене. Грир даже опубликовал в своем Инстаграме сториз, на котором он сидит напротив Милано, в настоящий момент история уже удалена.

Через несколько часов в североамериканской прессе стала появляться информация о том, что хоккеисты задержаны полицией за драку. Источник сообщил, что инцидент произошел из-за счета, оплаченного в заведении. Хоккеисты спорили на улице с неизвестным мужчиной, после чего конфликт перерос в драку. Пострадавший получил многочисленные травмы, но при этом отказался от медицинской помощи.

Милано и Грир были доставлены в полицейское отделение, им предъявили обвинение в нападении.

Позже к первоначальной версии событий добавились новые детали. Оказалось, что в клуб спортсмены отправились в компании трех человек - их соседа по квартире в Нью-Йорке, его приятеля и еще одного мужчины. Товарищ соседа обещал, что обслуживание стола этой ночью обойдется каждому из игроков в 600 долларов. Однако, когда после вечеринки компания вернулась в квартиру на Уэст-Хьюстон-стрит мужчина потребовал с хоккеистов не 1200 долларов, а почти в два раза больше - 2300. Милано и Грир платить такие деньги отказались, из-за чего и случился конфликт, переросший в драку.

В минувшем сезоне 22-летний Грир провел 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 2 (1+1) очка. На счету 23-летнего Милано одна заброшенная шайба в восьми матчах регулярки.