Лучник Ивашко стал бронзовым призером

В Пораце (Хорватия) завершился этап Кубка мира по стрельбе из лука, передает «Наш спорт»

Для представителей Украины стартовый этап Кубка мира не стал богатым на награды. В Хорватии только Маркиян Ивашко смог занять призовое 3 место. В полуфинале Маркиян уступил шведу Магнусу Петерссону (108:110), а в поединке за 3 место победил итальянца Марко Гальяццо (114:113).



Неудачно выступили наши команды. Мужчины, победив лучников Мексики (222:216), в четвертьфинале уступили сборной Китая (216:220). Женская сборная Украины в первом круге победила гречанок 218:180, а затем уступила команде России 210:210.



Второй этап Кубка мира пройдёт 7-10 июня в турецкой Анталии.