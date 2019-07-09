Российские спортсменки показали груди на пляже

Туктамышева и Тарасова сфотографировались на пляже Флориды.
Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова опубликовали в Инстаграме совместный снимок на пляже во Флориде.
История начиналась тем, что Тарасова написала Туктамышевой коммент.
"Встретимся в любой точке мира", - написала Тарасова в соцсети.
Позже Туктамышева выложила снимок в сториз.
"Не встретимся в Москве, встретимся во Флориде", - написала фигуристка выложив совместное фото.
Затем фигуристки взяли для красивого кадра своих спутников – фигуристов Андрея Лазукина и Юрия Власенко.
Напомним, ранее сообщалось, что Туктамышева отказалась от показательного номера со стриптизом.
К слову, недавно украинская певица Оля Цибульская поделилась откровенным фото в соцсетях и нарвалась на критику фанаток.