Российские спортсменки показали груди на пляже

Туктамышева и Тарасова засветились на пляже Флориды / championat.com

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Евгения Тарасова опубликовали в Инстаграме совместный снимок на пляже во Флориде.

История начиналась тем, что Тарасова написала Туктамышевой коммент.

"Встретимся в любой точке мира", - написала Тарасова в соцсети.

Позже Туктамышева выложила снимок в сториз.

"Не встретимся в Москве, встретимся во Флориде", - написала фигуристка выложив совместное фото.

Затем фигуристки взяли для красивого кадра своих спутников – фигуристов Андрея Лазукина и Юрия Власенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Туктамышева отказалась от показательного номера со стриптизом.

К слову, недавно украинская певица Оля Цибульская поделилась откровенным фото в соцсетях и нарвалась на критику фанаток.