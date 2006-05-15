Луческу уходит из «Шахтера»?

Румынский тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу на этой неделе прибудет в Турцию для переговоров с «Трабзонспором», утверждает турецкая газета Fanatik.



«В телефонной беседе с одним из руководителей клуба удалось убедить Луческу прибыть в Турцию на переговоры», пишет издание. Газета отмечает, что во встрече с румыном примет участие президент клуба Нури Албайрак. Если Луческу не согласится на предложение, то как резервный вариант рассматривается Жак Сантини из «Осера», передает «Спорт Экспресс».