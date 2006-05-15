Украинец потерял лидерство в общем зачете многодневки «Джиро д'Италия»

На 8 этапе гонки «Джиро д'Италия», которая состоялась на трассе длиной в 171 км в центральной части Италии между городами Чивитанова-Марке - Маиеллетта, победил итальянский велогонщик Иван Бассо. Бассо финишировал с результатом 4 часа 4 минуты 19 секунд и стал лидером общего зачета, передает «Чемпион»

Украинец Сергей Гончар 8-й этап закончил на 19-ом месте, отстав от Бассо на 2 минуты 43 секунды. В общем зачете этот результат отодвинул украинца на 5-ю ступеньку и его отставание от лидера составляет 2 минуты 34 секунды.