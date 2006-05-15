Обнародован состав сборной Германии на ЧМ по футболу

Главный тренер сборной Германии по футболу Юрген Клинсманн обнародовал состав на чемпионат мира 2006 в котором немцы будут хозяевами, сообщает «Рейтер». Всего на мировом первенстве выступят 23 футболиста.



Состав сборной Германии



Вратари: Йенс Леманн («Арсенал», Англия), Оливер Кан («Бавария»), Тимо Хильдебранд («Штутгарт»).



Защитники: Арне Фридрих («Герта»), Роберт Хут («Челси», Англия), Йенс Янсен («Боруссия» М), Филип Лам («Бавария»), Пер Мертесакер («Ганновер»), Кристоф Метцельдер («Боруссия» Д), Йенс Новотны («Байер»).



Полузащитники: Михаэль Баллак («Челси», Англия), Маттиас Боровски («Вердер»), Торстен Фрингс («Вердер»), Себастьян Кель («Боруссия» Д), Маттиас Шнайдер («Байер»), Бастиан Швайнштайгер («Бавария»), Томас Хитцльшпергер («Штутгарт»).



Нападающие: Джейсон Асамоа («Шальке»), Мирослав Клозе («Вердер»), Оливер Нойвилль («Боруссия» М), Лукас Подольски («Кёльн»), Рихард Ханке («Вердер»), Джейсон Одонкор («Боруссия» Д).