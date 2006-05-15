Назван состав сборной Испании на ЧМ по футболу

Главный тренер сборной Испании по футболу Луис Арагонес назвал игроков, которые поедут на чемпионат мира в Германии, сообщает агентство «Рейтер». Сборная Испании сыграет в одной группе со сборными Украины, Саудовской Аравии и Туниса.



Состав сборной Испании



Вратари: Икер Касильяс («Реал»), Хосе Рейна («Ливерпуль», Англия), Сантьяго Канисарес («Валенсия»).



Защитники: Антонио Лопес («Атлетико»), Пабло Ибаньес («Атлетико»), Карлес Пуйоль («Барселона»), Хуанито («Бетис»), Асиер Дель Орно («Челси», Англия), Мичел Сальгадо («Реал»), Серхио Рамос («Реал»), Карлос Марчена («Валенсия»).



Полузащитники: Франциск Фабрегас («Арсенал», Англия), Хосе Рейес («Арсенал», Англия), Андрес Иньеста («Барселона»), Хави («Барселона»), Хоакин («Бетис»), Луис Гарсия («Ливерпуль», Англия), Хаби Алонсо («Ливерпуль», Англия), Давид Альбельда («Валенсия»), Маркос Сенна («Вильярреал»).



Нападающие: Фернандо Торрес («Атлетико»), Рауль («Реал»), Давид Вилья («Валенсия»).