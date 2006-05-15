Известен состав сборной Сербии и Черногории на ЧМ по футболу

Главный тренер сборной Сербии и Черногории по футболу Илья Петкович назвал игроков, которые поедут на чемпионат мира в Германии, сообщает агентство «Рейтер».



Состав сборной Сербии и Черногории



Вратари: Драгослав Еврич («Анакараспор», Турция), Оливер Ковачевич (ЦСКА, Болгария), Владимир Стойкович («Нант», Франция).



Защитники: Горан Гавранчич («Динамо», Украина), Ивица Драгутинович («Севилья», Испания), Младен Крстаич («Шальке», Германия), Неманья Видич («Манчестер Юнайтед», Англия), Милан Дудич («Црвена Звезда»), Ненад Джорджевич («Партизан»), Душан Баста («Црвена Звезда»).



Полузащитники: Деян Станкович («Интер», Италия), Игор Дуляй («Шахтер», Украина), Предраг Джорджевич («Олимпиакос», Греция), Огнен Короман («Портсмут», Англия), Альберт Надь («Партизан»), Саша Илич («Галатасарай», Турция), Звонимир Вукич («Партизан»), Иван Ергич («Базель», Швейцария).



Нападающие: Саво Милошевич («Осасуна», Испания), Матея Кежман («Атлетико», Испания), Никола Жигич («Црвена Звезда»), Даниел Любойя («Штутгарт», Германия), Мирко Вучинич («Лечче», Испания).