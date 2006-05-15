Оглашен состав сборной Англии на ЧМ по футболу

Главный тренер сборной Англии по футболу Свен-Еран Эрикссон назвал список 23 футболистов, которые примут участие на чемпионате мира в Германии, сообщает официальный сайт ФИФА.



Состав сборной Англии



Вратари: Пол Робинсон («Тоттенхэм»), Дэвид Джеймс («Манчестер Сити»), Роберт Грин («Норвич Сити»).



Защитники: Гарри Невилл («МЮ»), Рио Фердинанд («МЮ»), Джон Терри («Челси»), Эшли Коул («Арсенал»), Сол Кэмпбел («Арсенал»), Джейми Каррагер («Ливерпуль»), Уэйн Руни («Челси»).



Полузащитники: Дэвид Бекхэм («Реал», Испания), Майкл Кэррик («Тоттенхэм»), Френк Лэмпард («Челси»), Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Оуэн Харгривз («Бавария», Германия), Джермейн Дженас («Тоттенхэм»), Стюарт Даунинг («Мидлсбро»), Джо Коул («Челси»), Аарон Леннон («Тоттенхэм»).



Нападающие: Уэйн Руни («МЮ»), Майкл Оуэн («Ньюкасл»), Петер Крауч («Ливерпуль»), Тео Уолкотт («Арсенал»).