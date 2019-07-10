Бойфренд Свитолины отпраздновал танцами ее выход в полуфинал Уимблдона

Свитолина и Монфис / slavishow.com

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Успех Элины стал историческим и для всей страны. Ранее никто из наших теннисистов не оказывался на этой стадии Уимблдона.

Интересно отпраздновать это событие решил бойфренд Свитолины - француз Гаэль Монфис. Теннисист исполнил зажигательный танец под веселую музыку.

Пара опубликовала это видео в своем общем Инстаграм-аккаунте.

Напомним, недавно Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис опровергли слухи о расставании.

В полуфинале Уимблдона Свитолина встретится с румынкой Симоной Халеп, которая выиграла у китаянки Чжан Шуай.