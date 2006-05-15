Камский становится лидером на шахматном турнире в Болгарии

В 3-м туре международного шахматного турнира «М-тел Мастерс» в столице Болгарии с призовым фондом в 300 тысяч евро произошла смена лидера, сообщает «РТР-Спорт»

Американец Гата Камский вчера, играя черными фигурами, переиграл победившего в первых двух турах состязаний экс-чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда и, набрав 2,5 очка, стал единоличным лидером турнира. Россиянин Петр Свидлер сыграл вничью с французом Этьенном Бакро. Так же вничью сыграли чемпион мира болгарин Веселин Топалов и экс-чемпион мира украинец Руслан Пономарев. В воскресенье в 4-м туре играют Топалов - Камский, Свидлер - Ананд, Пономарев - Бакро.