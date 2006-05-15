Матч «Спартак»-«Динамо» обезопасят 2,2 тысячи милиционеров

Более 2200 милиционеров будут обеспечивать безопасность футбольного матча 9-го тура премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» в Москве сегодня, сообщает ИТАР-ТАСС.



Во второй половине дня возле стадиона «Динамо», где пройдет игра и возле одноименной станции метро будут выставлены усиленные наряды милиции.



«До начала игры, в соответствии с инструкцией, трибуны и территорию стадиона на предмет обнаружения взрывчатых веществ и подозрительных предметов обследуют десять кинологов. Всех болельщиков при входе милиционеры будут проверять при помощи металлоискателей, чтобы исключить пронос на матч оружия и других опасных вещей. Также фанатам запрещено брать с собой на игру спиртное и напитки в стеклянной таре», - заявил представитель ГУВД.



Болельщиков «Динамо» и «Спартака» разместят в разных секторах стадиона, чтобы предотвратить возможные стычки во время матча. «После окончания игры фанатов организованно выведут через милицейские кордоны», - подчеркнули в ГУВД, передает «Советский Спорт».