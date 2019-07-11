Гол Зубкова принес победу Ференцварошу в Лиге чемпионов

Самый украинский клуб Венгрии обыграл болгарский Лудогорец.
На первый матч квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов украинский наставник Ференцвароша Сергей Ребров выставил сразу трех соотечественников. В стартовом составе чемпиона Венгрии вышли Игорь Харатин, Даниил Игнатенко и Александр Зубков. Причем последний отличился решающим голом - 2:1.
Впрочем, выездной гол Шверчока оставляет болгарам хороший шанс на общий успех в противостоянии.
Лига чемпионов. Первый квалификационный раунд:
Ференцварош (Венгрия) - Лудогорец (Болгария) - 2:1 (1:1)
Голы: Нгуэн (6), Зубков (65) - Сверчок (31)