«Ювентус» на грани финансового краха?

Акции клуба "Ювентус", ставшего в воскресенье чемпионом Италии, упали на бирже на 21,03% из-за футбольного скандала.



В прошлую субботу президент итальянской организации Consob, которая контролирует биржу, Ламберто Кардиа направил письма в прокуратуры Милана, Неаполя, Рима и Турина, расследующих дело о футбольном скандале, разразившемся на Апеннинах после прослушивания правоохранительными органами телефонных разговоров высших менеджеров футбольных клубов. В этих письмах содержалась просьба проверить, не было ли махинаций с акциями итальянских футбольных клубов, котирующимися на бирже.



Прокуроры из Неаполя проводят в понедельник в Риме многочасовой допрос подавшего в отставку спортивного руководителя и менеджера "Ювентуса" Лучиано Моджи. Однако о ходе допроса пока ничего неизвестно.



Вообще в этом деле, состоящем из 1400 страниц, фигурируют 54 имени, в том числе и нынешний тренер сборной Италии Марчелло Липпи, передает «РИА«Новости».