Украинская теннисистка порадовала своих фанатов эротическим снимком

12 июля 2019, 04:12

Леся Цуренко засветилась на пляже.

Леся Цуренко
Леся Цуренко / Reuters

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая из-за травмы снялась с грунтового турнира в Лозанне, отправилась восстанавливаться в отпуск.

Спортсменка уже опубликовала на своей странице в Инстаграм эротичное селфи в черном купальнике.

"Шикарная", "Юххуууу", - начали комментировать фото поклонники теннисистки.

Отметим, что место своего отдыха Цуренко не афиширует.

Напомним, ранее другая украинская теннисистка Ангелина Димова порадовала фанатов эротическим снимком.

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