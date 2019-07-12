Украинская теннисистка порадовала своих фанатов эротическим снимком

Леся Цуренко / Reuters

Украинская теннисистка Леся Цуренко, которая из-за травмы снялась с грунтового турнира в Лозанне, отправилась восстанавливаться в отпуск.

Спортсменка уже опубликовала на своей странице в Инстаграм эротичное селфи в черном купальнике.

"Шикарная", "Юххуууу", - начали комментировать фото поклонники теннисистки.

Отметим, что место своего отдыха Цуренко не афиширует.

Напомним, ранее другая украинская теннисистка Ангелина Димова порадовала фанатов эротическим снимком.