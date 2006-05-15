Бондаренко претендует на $1,3 млн

Киевлянка Екатерина Бондаренко пробилась в основную сетку представительного турнира WTA первой категории с призовым фондом $1 340 000 Internazionali d'Italia, проходящего в Риме (Италия), передает « СпортОнлайн»

В решающем раунде квалификации украинская теннисистка уверенно обыграла эстонскую теннисистку Марет Ани, посеяную под 4 номером, со счетом 6-4, 6-1. Отметим, что Ани занимает 65 строчку мировой классификации.

Первой соперницей Екатерины в основной сетке турнира станет итальянская теннисистка Флавия Пеннетта, посеяная под 15 номером.

В шаге от основной сетки остановилась дончанка Ольга Савчук, уступившая итальянской теннисистке Саре Эррани: 1-6, 6-7(3).

Драматичным оказался поединок первого раунда квалификации между крымчанкой Юлией Вакуленко и испанкой Марией Санчес Лоренцо — украинская теннисистка вела в решающем сете 5-3 и 40-0 на своей подаче, но все же уступила с общим счетом 6-2,4-6, 6-7(5).

Следует отметить, что заявлены украинки и в парном разряде. Украинско-румынская пара Бейгельзимер/Ванк в стартовом поединке сыграет с парой, прошедшей квалификацию. Таковой может оказаться белорусско-украинский дуэт Азаренко/Бондаренко.