Абрамович прикупил экс-«баварца» Баллака

Лондонский "Челси" сделал первое приобретение межсезонья, передает AFP. Трехлетний контракт с клубом Романа Абрамовича подписал капитан сборной Германии, бывший полузащитник мюнхенской "Баварии" Михаэль Баллак.



По информации британских СМИ, Баллак будет получать 130 тысяч фунтов стерлингов в неделю (более 6 миллионов фунтов в год), что делает его самым высокооплачиваемым футболистом премьер-лиги.



"Перед подписанием контракта с "Челси" я консультировался с игроками сборной Германии Йенсом Леманном и Робертом Хутом, которые играют в Англии. Они отличного мнения как о стране, так и об уровне премьер-лиги. Я уже убедился, что Лондон – прекрасный город. Я уже получил незабываемые впечатления", - заявил Баллак на пресс-конференции, посвященной подписанию контракта.

"Челси" в этом межсезонье сделает еще несколько крупных приобретений. Главная трансферная цель лондонцев – Андрей Шевченко. Переговоры с "Миланом" по поводу приобретения украинца уже вступили в завершающую фазу. В качестве будущих игроков "Челси" называются также форвард миланского "Интера" и сборной Бразилии Адриано и нападающий "Коринтианса" и сборной Аргентины Карлос Тевес, сообщает «Лента.ru».